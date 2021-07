Kritiek op Van Vleuten en Nederlandse bondscoach bij de dames: "Enorm egoïsme" en "Pijnlijk en amateuristisch"

Annemiek van Vleuten juichte dan wel, ze had niet gewonnen. De vrouwenkoers werd een Nederlands fiasco: Van Vleuten had niet door dat Anna Kiesenhofer nog voorop was. Logisch dat er enige kritiek komt als je als land zo de olympische titel verspeelt.

Van Vleuten noemde het koersen zonder oortjes achteraf amateuristisch. Een ongepaste reactie, oordeelde Lieselot Delcroix, ploegleidster van Jumbo-Visma en cocommentator voor Sporza in Van hier tot in Tokio. "Dit getuigt van een enorm egoïsme van Annemiek van Vleuten. Ze deelt de verantwoordelijkheid met heel het team."

APARTE KOERS

Zo'n koers op de Olympische Spelen is niet te vergelijken met een doordeweekse eendagskoers. "De olympische wegrit is een aparte koers. Enerzijds omdat er geen communicatie is via de oortjes, anderzijds omdat er maar 67 deelneemsters waren, die bijna allemaal kijken naar Nederland om het op te lossen. Het Nederlandse team had de kopgroep nooit 10 minuten voorsprong mogen geven."

Het is dan ook vooral de bondscoach die het moet ontgelden. "De bondscoach moet tijdens de wedstrijd aanpassingen doen. Een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij de bondscoach. Ze wist al 5 jaar dat er geen oortjes zouden gebruikt worden tijdens de rit en had tijd genoeg om zich voor te bereiden."

© photonews

In de podcast In Het Wiel was de Nederlandse bondscoach ook voor Thijs Zonneveld de Kop van Jut. "De bondscoach had dwars door het peloton kunnen rijden, een boete pakken van de jury en een naast gaan rijden. Alles om toch maar informatie door te spelen. Wist bondscoach Groenewijk dat de renster de tijdsverschillen niet doorkregen? Dan kan je het niet maken dat je in de auto blijft zitten en niets onderneemt."

WEDSTRIJD VERLOREN

"Ik snap niet dat je een kopgroep 11 minuten laat wegrijden in een koers van 137 km", ging Zonneveld verder. "Dan maakt het al niet uit wie erbij zit. Je maakt ze sowieso kansrijk." Van Vleuten heeft wel nog zilver: een schamele troostprijs in dit geval. "Als je start met de 4 beste rensters van de wereld in 1 ploeg, dan heb je de wedstrijd verloren. Het was lullig, pijnlijk en amateuristisch."