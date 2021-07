Sven Nys blijft bij zijn standpunt: "Hij had dat allemaal niet mogen doen"

Dat Mathieu van der Poel naast het Olympische goud in het mountainbiken zou grijpen, was een samenloop van omstandigheden volgens Sven Nys.

Sven Nys zag al voor de koers gereden werd dat Mathieu van der Poel enorm gespannen was, iets waar hij normaal totaal geen last van heeft.

Dat de Olympische Spelen een jaartje later gereden werden, was voor de Nederlander ook geen geschenk omdat de wegkoersen te dicht voor de Spelen kwamen. "Hij heeft het geweldig gedaan in de Tour, maar van een perfecte voorbereiding was op die manier uiteraard geen sprake meer", zegt Nys bij Sporza.

Ook het feit dat Van der Poel pas enkele dagen voor het mountainbiken in Tokio arriveerde, was geen positief element volgens Nys. “Je kan wel proberen om die jetlag en het warme weer te gaan nabootsen, maar die reis moet je ook nog goed kunnen verteren. Hij heeft zich op die manier toch ook wat extra onder druk gezet denk ik."