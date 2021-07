Van Aert zorgt voor voorlopig kwart van medailles uit Lage Landen, thuisland veroverde al acht keer goud

Wout van Aert zorgde voor de eerste Belgische medaille op de Olympische Spelen. Na vier officiële dagen op de Spelen is het al eens de moeite om een eerste tussenstand op te maken van landen die het het best doen. En die dus al de meeste medailles hebben binnengerijfd.

De zilveren medaille van Wout van Aert in de wegrit bij de heren is voorlopig het enige eremetaal dat België binnen wist te halen. Al waren wielrenster Lotte Kopecky en triatleet Marten Van Riel er met hun vierde plaatsen wel dichtbij. Er komen zeker nog mooie kansen aan, maar voorlopig stellen we het dus met de medaille van Van Aert.

België staat hiermee op een gedeelde 33ste plaats in de medaillestand. België deelt die positie met Bulgarije, Colombia, Denemarken, India, Jordanië en Roemenië. Nederland staat niet zoveel hoger. Het deed ook nog niet beter dan een zilveren medaille, maar haalde er al wel zo'n drie binnen.

CHINA DE MEESTE MEDAILLES EN JAPAN DE MEESTE GOUDEN

Aan de top van de medaillestand vinden we gastland Japan vanwege de meest behaalde gouden medailles: 8 stuks. Japan heeft in totaal wel een medaille minder dan de Verenigde Staten en vier minder dan China. De Chinezen waren al 18 keer goed voor eremetaal, waarvan 6x goud. In de VS konden ze voorlopig 7 keer een olympische titel vieren.