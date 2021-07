Team BikeExchange maakt twee kopmannen bekend voor de Ronde van Spanje

De renners krijgen maar geen rust, want na de Olympische Spelen is het al bijna tijd voor de Ronde van Spanje. Bij Team BikeExchange weten ze alvast welke renners ze als kopmannen naar de Vuelta willen sturen.

Zo vertelde Brent Copeland, algemeen directeur van Team BikeExchange, bij het Italiaanse Tuttobiciweb dat de ploeg rekent op Lucas Hamilton en Michael Matthews. Hamilton lijkt zijn kans te mogen wagen voor het klassement, terwijl Matthews voor ritzeges moet zorgen.

Daarnaast is het nog kijken of Esteban Chaves aan de Ronde van Spanje zal kunnen deelnemen. De Colombiaan neemt namelijk deel aan de Olympische Spelen en het is nog niet duidelijk of hij fit van de Spelen zal kunnen terugkeren.