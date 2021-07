VOORBESCHOUWING Olympische tijdrit: Wie wordt Olympisch kampioen? Filippo Ganna of toch Wout van Aert of Remco Evenepoel?

Woensdagochtend maakt ons land opnieuw kans op een Olympische medaille. In Tokio zal dan namelijk de Olympische tijdrit plaatsvinden. Haalt Wout van Aert na een zilveren medaille in de wegrit het goud binnen in de tijdrit?

Woensdagochtend staat in Tokio de Olympische tijdrit op het programma. De renners krijgen een parcours van 44 kilometer te verwerken. Het bestaat uit twee rondes van 22 kilometer. Er is in totaal een hoogteverschil van ongeveer 850 meter.

De grote topfavoriet is misschien wel Wout van Aert. Onze landgenoot maakt al enkele weken een uitstekende indruk en ook in de Olympische wegrit was de Belgische renner misschien wel de beste man in koers.

Toch hebben we niet enkel Wout van Aert die voor ons land kan strijden voor een medaille, want ook Remco Evenepoel is natuurlijk een specialist in deze discipline. Kan de renner van Deceuninck-Quick-Step verrassen?

Andere favorieten

Uiteraard zijn er, naast onze landgenoten, ook nog andere favorieten. Zo krijgen Van Aert en Evenepoel stevige concurrentie van wereldkampioen Filippo Ganna, op dit moment misschien wel de allerbeste in deze discipline.

Maar er zijn ook nog andere kapers op de kust. Zo is het ook uitkijken naar Rohan Dennis, want de Australiër heeft de Olympische wegrit speciaal laten schieten voor de tijdrit. Ook de Zwitser Stefan Küng, die tevens ook Europees kampioen is in het tijdrijden, behoort tot de favorieten.

Halen we onze eerste gouden medaille binnen op de Olympische Spelen of moeten Wout van Aert of Remco Evenepoel toch een andere favoriet zoals Dennis of Ganna voor zich laten? Antwoord woensdag rond de middag.