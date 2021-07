Drie renners, waaronder ritwinnaar in de Tour de France, verlengen hun contract bij BORA-Hansgrohe

Bij BORA-Hansgrohe zijn ze hun huiswerk aan het maken voor volgend seizoen. Zo hebben Matteo Fabbro, Patrick Konrad en de Nederlander Ide Schelling hun contract verlengd bij de wielerformatie.

De grootste naam van deze drie renners is ongetwijfeld Patrick Konrad. De Oostenrijker is de nationale kampioen van zijn land en hij maakte heel wat indruk in de Tour de France. Zo behaalde hij een ritzege in de Franse rittenkoers.

Ook Ide Schelling was te zien in de Tour de France en de Nederlander was zeer bedrijvig door vooral in de openingsritten vaak mee in de ontsnapping te gaan. Daarnaast heeft ook Fabbro zijn contract bij BORA-Hansgrohe verlengd.