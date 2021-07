Geen medaille voor onze landgenoten in de Olympische tijdrit, Primoz Roglic blaast iedereen weg en haalt gouden medaille binnen

Slovenië boven in de Olympische tijdrit. Primoz Roglic heeft namelijk iedereen weggeblazen en is dan ook meer dan terecht de nieuwe Olympische kampioen in deze discipline. Wout van Aert moest meer dan een minuut prijsgeven en eindigde op de zesde plaats.

Nochtans begon de tijdrit goed voor ons land, want Remco Evenepoel had even de toptijd te pakken. Lang stond deze tijd echter niet op het bord, want Rigoberto Uran deed twee seconden beter dan onze landgenoot.

Uran had lang de toptijd te pakken, maar het werd aan het eerste tussenpunt duidelijk dat de Colombiaan niet ging standhouden. Alle toppers gingen erop en erover en het beloofde een zeer spannende slotfase te worden. Zo stond alles op een zakdoek.

Ook Wout Van Aert had nog kans, maar naarmate de wedstrijd vorderde, liep Roglic meer en meer weg van Van Aert. Ook andere toppers zoals Küng, Dennis en Ganna beten hun tanden stuk op de toptijden van Roglic.

Aan de finish deed Roglic 1 minuut en 1 seconde beter dan Dumoulin en dan was het afwachten hoe de andere renners gingen binnenkomen. Wout Van Aert moest uiteindelijk "slechts" tevreden zijn met de zesde plaats. hij eindigde op 1 minuut en 40 seconden van de Sloveen.

Niemand kwam nog in de buurt van Roglic en zo is hij dus de meer dan verdiende winnaar van deze tijdrit. Tom Dumoulin, ploegmaat van Roglic bij Jumbo-Visma, eindigde op een knappe tweede plaats, terwijl het brons voor Rohan Dennis is.