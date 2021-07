Remco Evenepoel reageert nadat hij geen medaille pakt: "Weinig fouten gemaakt"

Het werd niks voor de Belgen op de Olympische tijdrit. Zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert behaalden geen eremetaal.

Ze hadden ervan gedroomd om met zijn tweetjes op het podium te staan, maar in de Olympische tijdrit werd het een zesde en een negende stek voor Wout van Aert en Remco Evenepoel.

"Ik heb van het begin tot het einde zo snel mogelijk gereden", zei Remco Evenepoel bij Sporza. "Het was echt wel lastig. Ik denk dat ik weinig fouten heb gemaakt, maar er zijn gewoon jongens sneller vandaag."

Het is al een zwaar jaar geweest voor Evenepoel, "Ik ben nog altijd in opbouw en ben samen met Wout naar hier gekomen met als doel een medaille te halen. Hij heeft er 1 gepakt. Ik ben het al een heel jaar dag per dag aan het bekijken. Het seizoen is nog altijd niet gedaan. De benen draaiden vandaag vrij goed."