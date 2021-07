Nu helemaal zeker: Peter Sagan gaat weg bij Bora-Hansgrohe, ook andere grote naam verlaat Duitse formatie

Peter Sagan gaat weg bij Bora-Hansgrohe: het is nu helemaal zeker. Zijn vertrek hangt al lange tijd in de lucht. Al snel liet teammanager Denk uitschijnen liever niet de volgende jaren in te zetten op Sagan en diens hoge salaris. Naast Sagan verlaat ook Ackermann de ploeg.

In een persbericht bevestigt Bora-Hansgrohe het vertrek van beide renners. Denk benadrukt overigens dat Bora-Hansgrohe wel degelijk onderhandeld heeft met Sagan over een verlengd contract. Ook Ackermann kreeg een nieuw contractvoorstel, maar heeft besloten andere oorden op te zoeken. Volgens de laatste geruchten zou Sagan bij Total Direct Energie gaan rijden. Dat is nog niet bevestigd, maar dat hij vertrekt bij Bora-Hansgrohe, staat dus wel vast. "Sommige van mijn meest memorabele momenten vonden plaats tijdens mijn vijf jaar bij Bora-Hansgrohe", zegt Sagan. "Maar we zijn onderling overeengekomen dat het het beste zou zijn dat dit het einde van een cyclus is en ik aan een nieuw hoofdstuk begin." © photonews "Ik wil nog meer ervaringen opdoen en mezelf blijven ontwikkelen. Daarom heb ik een ander pad gekozen. Het was zeker geen gemakkelijke beslissing", heeft Pascal Ackermann het over de reden voor zijn vertrek. "Ik wil vooral mijn ploegmaats bedanken die altiijd in mij hebben geloofd."