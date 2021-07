Kimmann roept vader op tot het drinken van Jägermeister na onwaarschijnlijke triomf: "Ik snap er geen fluit van"

Olympisch kampioen worden. En dan nog op zo'n onwaarschijnlijke manier. Niek Kimmann heeft nu al voor één van dé stunts van deze Olympische Spelen gezorgd. Enkele dagen nadat hij tegen een official aanknalde en een barstje in de knie opliep, vlamde de BMX'er naar goud.

De NOS haalde hem voor de camera nadat Kimmann olympisch kampioen in het BMX was geworden. Uiteraard werd meteen teruggekoppeld aan de botsing met de official. "Toen dacht ik: deze droom is voorbij. Maar ik wist: ik ben relatief jong, deze baan ligt mij, als ik ooit een olympische titel wil pakken, moet het nu."

UITSTEKENDE VOORBEREIDING IN NEDERLAND

De voorbereiding op Tokio was zo positief verlopen, dat mocht niet allemaal weggegooid worden. "De laatste week in Nederland ging zo goed. Mijn broertje (BMX'er Justin Kimmann, red.) zei: wat jij doet, dat is niet normaal. Zelfs mijn coach zei: als jij niet op je best bent, kun je nog steeds winnen. Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden."

Nochtans had Kimmann schrik dat zijn knie zou opspelen en hij daardoor snel ingehaald zou worden. Het tegenovergestelde bleek waar in de finale. "Ik kwam de eerste bocht uit en dacht: wat gebeurt me hier? Ik snap er geen fluit van hoe dit kan." Kimmann had vlak na de race zijn vader aan de lijn. "Pa, je hebt nog een paar flessen Jägermeister in de koelkast staan", klonk het. "Zuip die maar op en ik bel je over een paar uur!"