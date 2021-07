Louis Vervaeke getroffen door noodweer: "Ben je mentaal niet vrij van zorgen, kan je niet presteren"

Louis Vervaeke had zijn zomer best wel wat anders voorgesteld. Tot overmaat van ramp werd hij getroffen door de overstromingen in Wallonië.

Vervaeke woont in Marneffe, waar de overstromingen lelijk huis hielden. “We hebben geen elektriciteit, geen centrale verwarming, geen keuken, het huis stinkt naar smurrie en hoewel we ze dagelijks kuisen met bleekwater zit er schimmel op de kasten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De schade is ontzettend groot, al blijft Vervaeke positief. “We hebben twee volle containers met kapotte spullen, waaronder de fietsrollen, moeten weggooien. Gelukkig valt het financiële leed mee, dankzij een goede verzekering.” Alpecin-Fenix heeft hem voorlopig rust gegeven. “Ben je mentaal niet vrij van zorgen, kan je niet presteren. Ik wil nu goed trainen, zodat ik in het najaar nog een mooi programma kan rijden. Chapeau voor de broers Roodhooft. Zowel Christoph als Philip hebben kort na de overstroming elk een half uur gebeld om te vragen hoe het mij ging. Ik vind het mooi dat ze enkel dachten aan het menselijke aspect en hun rol als ploegmanager even vergaten.”