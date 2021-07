Ploeg van Van Avermaet en Naesen verwelkomt jong talent en geeft hem contract tot einde 2024

Oliver Naesen en Greg Van Avermaet krijgen een nieuwe ploegmaat erbij. Tot 2024 heeft het jonge talent Clément Berthelet getekend bij AG2R. Berthelet gaat al vanaf 1 augustus, de dag voor zijn verjaardag, deel uitmaken van de ploeg.

Een aparte constructie doet Berthelet bij AG2R belanden. De nu nog 23-jarige Fransman reed dit seizoen voor Delko. Er was dus een overeenkomst nodig tussen Delko, de renner en AG2R opdat hij nu al de stap naar de WorldTour kan maken.

OVERSTAP MIDDEN IN HET SEIZOEN

Vanaf 1 augustus is Berthelet renner van AG2R. Op 2 augustus viert hij zijn 24ste verjaardag. "Als je me aan de start van het jaar verteld had dat ik bij een WorldTour-ploeg zou belanden, in het bijzonder AG2R, had ik je niet geloofd. Ik ben Delko dankbaar dat het mij de kans geeft om midden in het seizoen naar AG2R te gaan."

Wat voor een renner is Berthelet juist? "Ik ben een mountainbiker en dit is mijn eerste seizoen als prof op de weg. Ik beschouw mezelf als een klimmer. Ik hou ook van tijdrijden." Zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg komt eraan in de Ronde van Polen, die doorgaat van 9 tot en met 15 augustus.