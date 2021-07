Bondscoach blikt terug op Spelen: "In Tokio zag je Wout genieten, Remco overduidelijk nog niet op allerbeste niveau"

Bondscoach Vanthourenhout is na de Spelen terug in het land. Met Wout van Aert en Remco Evenepoel trok hij naar Tokio om eremetaal te halen. Dat is gelukt, met de zilveren medaille van Van Aert. Vanthourenhout is tevreden met die oogst.

Van Aert pakte zilver in de wegrit, terwijl alle andere favorieten hem viseerden en heel wat werk lieten opknappen. Van Aert verloor zijn beheersing niet. "Hij is daar zeer professioneel in", zegt Vanthourenhout in Van hier tot in Tokio. "Wat ook opviel, is dat hij echt wel van dat moment genoten heeft. Wout is niet iemand die snel tevreden is met een tweede plek. In Tokio zag je hem wel genieten van die ceremonie."

Had Vanthourenhout niet gerekend op meer medailles? "Zilver halen in de wegrit was fantastisch. De weg leek dan open te liggen om ook in de tijdrit een medaille te pakken, maar dat bleek niet het geval te zijn. De balans is meer dan positief", besluit de bondscoach.

FRISHEID HAALT HET IN TIJDRIT

De top drie in de tijdrit bestond ook uit renners die niet hadden deelgenomen of zich nauwelijks hadden laten zien in de wegrit. "Dat tijdritverhaal is een specifiek iets. Je merkt dat aan de renners die daar gescoord hebben: die hebben daar echt een punt van gemaakt om daar op hun best te zijn. De frisheid heeft het gehaald."

Hoe evalueert de bondscoach de Spelen van Remco Evenepoel? "Hij heeft het positief afgesloten in de tijdrit. Voor mij zit Remco nog altijd in een soort van proces dat hem terug moet brengen naar zijn allerbeste niveau, waar hij overduidelijk nog niet op zit. Dat is een kwestie van geduld. Hij is een jongen van 21 die het voorbije jaar het één en ander heeft meegemaakt en die we de tijd moeten geven."