Patrick Lefevere begrijpt hem niet: "Het is hetzelfde als dames die na partnergeweld toch nog terugkeren naar huis"

Patrick Lefevere heeft bij Deceuninck-QuickStep een bonte bende renners. Toch moet hij iets kwijt over Sam Bennett.

Patrick Lefevere weet dat hij een groep met speciale renners in dienst heeft bij Deceuninck-QuickStep.

De situatie met Sam Bennett zit Lefevere echter behoorlijk dwars en Lefevere kan het dan ook niet laten om hem in zijn hemd te zetten.

“Voor mij is hij het toppunt van mentale zwakte. Weggaan bij Bora-Hansgrohe en tegen iedereen zagen dat hij er gepest werd en zo bijna depressief en failliet was, maar veertien maanden later doodleuk retourneren. Het is hetzelfde als dames die na partnergeweld toch nog terugkeren naar huis”, klinkt het in Het Nieuwsblad.