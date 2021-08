Axel Merckx en Geoghegan Hart zetten raciale diversiteit op agenda en zijn er bijna uit: "We nemen gauw beslissing"

Axel Merckx kan binnenkort aankondigen elke renner hij en Geoghegan Hart in het kader van raciale diversiteit een kans geven in het peloton. De voormalige Girowinnaar engageerde zich om de koers toegankelijker te maken voor culturen die volgens hem te weinig aan bod kwamen.

Tao Geoghegan Hart kwam daarom met een sponsor overeen om één renner als verpersoonlijking van raciale diversiteit de kans te geven om aan de bak te komen bij Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx. "Het was een interessant proces. Tao en ik kijken uit naar het programma", zegt Merckx bij Cyclingnews.

OVERLEG MET TAO

In totaal waren er ongeveer een dozijn kandidaten en daaruit moeten Merckx en Geoghegan Hart dus één renner kiezen. "Ik heb met Tao overleg gepleegd over de aanvragen. Hopelijk gaat het een succes worden voor de renner en de ploeg. We nemen gauw een beslissing. Zolang de aankondiging niet gemaakt wordt, kan ik niets verklappen."

Merckx zal alleszins alles in het werk stellen om de renner in kwestie een mooie toekomst te bezorgen. "We willen deze renner een kans geven en hopelijk draait het goed uit voor hem."