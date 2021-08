Conditie onderhouden en quality time? Wout van Aert trekt al joggend koets van zijn zoontje voort

Nu Wout van Aert terug thuis is, kan hij op zijn eigen ritme zijn conditie onderhouden. En quality time met zijn gezin komt uiteraard ook wel van pas, want Van Aert heeft echtgenote Sarah en zoontje Georges toch een tijd moeten missen door weg van huis te zijn voor de Tour en de Spelen.

Wout van Aert koppelt graag het nuttige aan het aangename, is te zien op sociale media. Op Instagram gaat een foto rond met daarop Wout van Aert die al joggend de koets van zijn zoontje Georges vooruit trekt. Van Aert gaat dus buiten trainen en kan tegelijkertijd ook tijd spenderen met zijn zoon.

Dat denken we tenminste, want op de foto is niet te zien dat zijn zoontje ook in de koets zit, maar we vermoeden uiteraard van wel. Nog maar eens blijkt ook dat het leven als wielrenner zoveel meer is dan enkel op de fiets zitten: ook looptochten om de conditie op peil te houden, horen erbij.

RESTERENDE GROTE DOELEN

Na het behalen van een olympische medaille komen er op de weg nog twee grote doelen aan voor Van Aert in het najaar: Parijs-Roubaix en uiteraard het WK in eigen land.