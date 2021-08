Filippo Ganna stuit voorlopig op sterke Denen, eerste goud in het baanwielrennen is voor China

Het eerste goud is verdeeld in het baanwielrennen op de Olympische Spelen. Filippo Ganna is daar niet mee aan de haal, die moet er later in de ploegenachtervolging nog voor strijden en heeft wellicht een vette kluif aan Denemarken. In de teamsprint won China goud bij de dames.

In de teamsprint bij de vrouwen ging de finale tussen China en Duitsland. Shanju Bao en Tianshi Zhong vertegenwoordigden China, terwijl Friedrich en Hinze Duitsland aan goud probeerden te helpen. Bao en Zhong hadden tijdens de kwalificaties al een nieuw wereldrecord neergezet. Zij begonnen dan ook in de favorietenrol aan de finale. Even snel gaan dan in de kwalificaties lukte niet, maar hun tijd van 31"895 in de finale mocht ook gezien worden. Het volstond nipt om Friedrich en Hinze te verslaan en de olympische titel te pakken. GANNA ITALIAANSE HOOP MAAR DENEN FAVORIET Bij de mannen kwam met Ganna een eerste grote naam in actie in de ploegenachtervolging. Enkel de kwalificaties werden afgewerkt, de rest is voor later. Ganna loodste Italië naar een tweede plaats in de kwalificaties. Enkel titelverdediger en topfavoriet Denemarken deed met een tijd van 3'45"014 nog beter.