Lotto Soudal test materiaal voor Parijs-Roubaix

Minder dan twee maanden is het nog tot Parijs-Roubaix. Bij Lotto Soudal maken ze van de gelegenheid gebruik om toch nog eens het materiaal voor de Helleklassieker te testen. Wanneer de volgende editie van Parijs-Roubaix eindelijk kan doorgaan, wil je uiteraard niet voor verrassingen komen te staan.

Zo'n testdag voor het materiaal in Parijs-Roubaix houden doorgaans meerdere teams in het voorjaar. Wellicht is dat ook dit voorjaar gebeurd, maar Parijs-Roubaix kon toen vanwege de coronacrisis eens te meer niet doorgaan. Vorig jaar werd de klassieker al afgelast door de pandemie.

Deze keer ging het niet om een afgelasting, maar om uitstel. Parijs-Roubaix zal dit jaar op 3 oktober voorbereid worden en dus beginnen de ploegen zich stilaan voor te bereiden. Bij Lotto Soudal zijn ze er vroeg bij: Nikolas Maes reed mee met de wagen voor de testing van het materiaal.

Maes koerste tot en met 2020 zelf voor Lotto Soudal en is nu bezig aan zijn eerste jaar als ploegleider bij de Belgische loterijploeg. "Het materiaal voor Parijs-Roubaix op punt aan het brengen", tweet hij met een foto erbij. Met Philippe Gilbert en John Degenkolb heeft Lotto twee ex-winnaars van Parijs-Roubaix in de rangen. Het aftellen kan beginnen.