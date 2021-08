Edward Planckaert zorgt meteen voor Belgische overwinning in Ronde van Burgos, Egan Bernal komt ten val

In de Ronde van Burgos hebben we in de eerste etappe al meteen een Belgische overwinning kunnen noteren. Edward Planckaert, actief voor Alpecin-Fenix, haalde namelijk de ritzege binnen.

De eerste etappe van de Ronde van Burgos werd opgeschrikt door enkele valpartijen. Egan Bernal was de grootste naam tussen de slachtoffers, maar de Colombiaan kon wel verder, al kwam hij wel met tijdsverlies binnen. Ook Adam Yates ging tegen de grond. Voorin moest een korte slothelling bepalen wie de eerste overwinning zou pakken. Uiteindelijk won een landgenoot, want Edward Planckaert van Alpecin-Fenix was de snelste. Hij haalde het voor de Spanjaard Serrano en de Italiaan Albanese.