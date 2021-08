Brent Van Moer geeft update over zijn blessure die hij in Spanje opliep bij een val

Geen mooi zicht bij Brent Van Moer. De Belgische renner loopt voorlopig noodgedwongen op krukken na zijn valpartij op training een week geleden.

Het ziet er voorlopig niet goed uit voor Van Moer. Hij brak enkele botten in de linkerheup na een valpartij op training in spanje.

“Pas volgende week mag ik weer op mijn benen steunen”, vertelt Van Moer aan Het Nieuwsblad. “Ik was na de Tour samen met mijn vriendin voor twee weken naar Spanje getrokken. We logeerden in een hotel in de buurt van Marbella. Na een echte vakantieweek was het plan om tijdens de tweede week weer wat te beginnen fietsen. Maar op de eerste dag ging het mis.”

Van Moer viel en probeerde nog naar het hotel te geraken. Vijf kilometer verder lukte het niet meer en belde hij een taxi om in het hotel te geraken.

Van Moer laat het koersen dan ook noodgedwongen voor wat het is. “Ik stel voorlopig geen doelen meer. Ik wil eerst volledig genezen. Een heup is een te belangrijk onderdeel van het lichaam. Alles moet weer perfect in orde zijn. Ik leg me geen druk op en de ploegleiding denkt er ook zo over.”