Drie stagiairs, waaronder één landgenoot, krijgen kans bij Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert heeft drie nieuwe stagiairs voorgesteld die tot het einde van het seizoen een kans krijgen bij de wielerploeg. Zo zullen Dries De Pooter, Stijn Daemen en Maxime Jarnet het beste van zichzelf moeten geven.

Dries De Pooter is een Belgische renner en het voorbije jaar maakte hij nog indruk door de Belgische titel bij de junioren te behalen. Stijn Daemen komt uit Nederland en Maxime Jarnet is een Fransman.

