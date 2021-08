Alpecin-Fenix maakt selectie bekend voor Vuelta en rekent op ritzeges van Jasper Philipsen

In de Tour de France wilde het maar niet lukken voor Jasper Philipsen om een ritzege binnen te halen, maar hij krijgt een herkansing in de Vuelta. Hij is namelijk de kopman van Alpecin-Fenix in de Ronde van Spanje.

Jasper Philipsen heeft een sterke Tour de France achter de rug, maat toch zal hij ook wel licht teleurgesteld geweest zijn toen hij aankwam in Parijs. Hij werd namelijk drie keer tweede en drie keer derde, maar een overwinning lukte nooit voor onze landgenoot. In de Ronde van Spanje zal Philipsen het opnieuw mogen proberen. Vorig jaar kon hij al één ritzege boeken in de Vuelta. Philipsen is de kopman van Alpecin-Fenix en ook Edward Planckaert, Jay Vine, Scott Thwaites, Sacha Modolo, Alexander Krieger, Floris De Tier en Tobias Bayer zijn van de partij voor de Belgische wielerploeg. 🇪🇸 Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21



Here's the #AlpecinFenix team for our first ever @lavuelta! pic.twitter.com/1s1jV0OoDN — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) August 5, 2021