Leuke selectie van Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Denemarken: Remco Evenepoel en Mark Cavendish zijn de speerpunten

Van 10 tot 14 augustus staat de Ronde van Denemarken op het programma. Deceuninck-Quick-Step zal met ambitie afzakken naar de Deense rittenwedstrijd, want de Belgische wielerformatie beschikt over twee kopmannen.

Zo zal Mark Cavendish zijn ding mogen doen in de massasprints, terwijl Remco Evenepoel voor het klassement zal gaan. Ook Shane Archbold, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Morkov en Jannik Steimle zijn van de partij.

Tour de France green jersey @MarkCavendish and Belgium Tour winner @EvenepoelRemco are back in action next week, part of a strong Deceuninck - Quick-Step team, at the five-day Danmark Rundt: https://t.co/5ioWG5YDdY pic.twitter.com/GwL5WmthGd