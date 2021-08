Markus Hoelgaard is de sterkste in openingsetappe Arctic Race of Norway, Aimé De Gendt eerste Belg op negende plaats

Vandaag stond de eerste etappe van de Arctic Race of Norway op het programma. De rit eindigde op een massasprint en daarin toonde de Noor Markus Hoelgaard zich de sterkste. Hij haalde het voor Alexander Kristoff en Bryan Coquard. Kleine verrassing in de eerste etappe van de Arctic Race of Norway. Thuisrijder Alexander Kristoff en de Franse sprinter Bryan Coquard leken onder elkaar uit te zullen vechen wie de openingsetappe ging binnenhalen, maar het was buiten Markus Hoelgaard gerekend. Hoelgaard was in de sprint namelijk net iets sneller dan Kristoff en Coquard. Een mooie overwinning voor de Noor van Uno-X Pro Cycling Team, die zo ook meteen de eerste leider wordt. Aimé De Gendt eindigde als eerste Belg op de negende plaats.



