Vuelta a Burgos: Romain Bardet maakt indruk op steile klim, komt ten val in de afdaling, maar haalt alsnog de zege binnen

Vandaag stond de derde etappe in de Vuelta a Burgos op het programma. Op het parcours lag een steile klim, waardoor het uitkijken was naar de klassementsrenners. Uiteindelijk maakte Romain Bardet de beste indruk.

Romain Bardet had er zin in vandaag. De Fransman van Team DSM sprong weg uit de groep van de favorieten op de klim en er kwam geen reactie op zijn aanval. Renners als Landa, Vlasov en Pozzovivo moesten passen.

Toch werd het nog even spannend voor Bardet, want in de afdaling van de klim, kwam de Franse renner ten val. Hij kwam echter snel terug recht en kwam ook nog solo over de streep met een comfortabele voorsprong op Pozzovivo, Landa en Nieve.

Door deze overwinning is Romain Bardet nu ook de leider in de Vuelta a Burgos. Bardet heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 45 seconden op Mikel Landa en 58 seconden op Domenico Pozzovivo.