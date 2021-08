Wielertransfers: Bora-Hansgrohe slaat nieuwe weg in met 3 aanwinsten na vertrek Sagan, 2 nieuwkomers bij Groupama

Wielertransfers worden her en der aangekondigd. Bora-Hansgrohe en Groupama-FDJ hebben recent bijvoorbeeld enkele nieuwe gezichten binnengehaald. Zodat u helemaal mee bent, geven we u hier mee welke renners naar welk van deze ploegen overstappen.

Het grote nieuws bij Bora-Hansgrohe was uiteraard het vertrek met Peter Sagan. Daardoor komt er loonbudget vrij om een ploeg voor het rondewerk uit te bouwen. Het is duidelijk dat dit ook het opzet is bij de Dutise formatie: met Jai Hindley haalt het de nummer 2 uit de Giro van 2020 binnen en Sergio Higuita is ook een straffe klimmer. Marco Haller is dan weer een outsider voor de klassiekers.

Het was al langere tijd bekend dat de overstap van Hindley er zou komen. De Australiër trekt de poort achter zich dicht bij DSM. Higuita komt dan weer over van EF. Haller ruilt dan weer Bahrein Victorious in voor Bora-Hansgrohe.

GROUPAMA STRIKT WINNAAR TOUR DE L'AIN

Ook bij Groupama-FDJ verwelkomen ze een paar nieuwe gezichten. Eén van hen is Michael Storer, de Oostenrijker van DSM die onlangs nog de Tour de l'Ain won. Quentin Pacher (B&B Hotels) gaat van de ene Franse ploeg naar de andere.