OFFICIEEL: jong toptalent verlaat Deceuninck-Quick-Step en trekt naar de ploeg van Tadej Pogacar

De 23-jarige João Almeida maakte de voorbije twee seizoenen indruk bij Deceuninck-Quick-Step. Zo werd hij vorig seizoen nog vierde in het algemeen klassement van de Giro en dit jaar eindigde hij in hetzelfde klassement op de zesde plaats.

Vanaf volgend seizoen zal het jonge talent echter niet meer voor de ploeg van Patrick Lefevere rijden, want UAE Team Emirates heeft deze ochtend de transfer van Almeida officieel bekendgemaakt. De renner tekende een contract voor vijf seizoenen bij de ploeg van onder meer Tadej Pogacar.

✍️ 𝗡𝗲𝘄 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴



We're delighted to announce the signing of @JooAlmeida98 on a five-year deal.



Welcome João!



Full story 👉 https://t.co/BQaccg6jqV#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/UOwoENHWwI