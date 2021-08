Oliver Naesen wil het WK in eigen land rijden: "Hoop dat ik zo wat krediet opgebouwd heb"

In september wordt in Leuven het WK gereden, iets waar Oliver Naesen heel graag bij wil zijn.

Oliver Naesen sprak al met bondscoach Sven Vanthourenhout, maar die liet nog niet in zijn kaarten kijken of Naesen geselecteerd is voor het WK.

“Ik weet hoe Sven werkt en hij zal andere renners wel al zekerheid hebben gegeven. Geen erg. De laatste plaatsen moeten nog ingevuld worden en daarvoor denk ik wel in aanmerking te komen. Eerst moet ik tonen dat ik goed ben. Een vereiste als je met Wout naar een WK trekt”, zegt Naesen aan Het Nieuwsblad.

Dat betekent wel dat zijn eigen ambities aan de kant geschoven moeten worden. “Ik heb nooit anders gedaan met de nationale ploeg. Elk WK heb ik of vroeg op kop gereden of mezelf volledig murw gedraaid voor een kopman. Ik hoop dat ik zo wat krediet opgebouwd heb.”

En die ambitie heeft Naesen altijd gehad, om zelf op het WK op het hoogste schavot te staan. “De voorbije jaren waren daar enkele kansen toe. Maar als je met Wout aan de start staat, weet je dat 99,9 procent van de scenario's inhouden om hem zo goed mogelijk naar de finish te loodsen. Daar wil ik graag bij helpen.”