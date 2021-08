Romain Bardet opgetogen na zege in Ronde van Burgos: "Stomme val door eigen schuld"

Romain Bardet rondde donderdag in de Vuelta a Burgos een mooie teamprestatie van DSM af.

In Espinosa de los Monteros pakte de Fransman Romain Bardet de bloemen in de Ronde van Burgos. “We wisten dat de Picón Blanco mogelijk de zwaarste klim van de week was, dus als ploeg wilden we iets proberen. De jongens zetten me in een heel goede positie af aan de voet van de klim en ik had echt goede benen vandaag. Het doel was om een etappe te winnen en dat is dus gelukt”, zei Bardet op de website van DSM.

Het ging in de afdaling echter bijna fout. “Ik voelde op de klim dat ik weg kon springen en solo verder kon gaan, aangezien ik wist dat ik een goede afdaling kon rijden. Toen had ik die stomme val omdat ik iets te snel de bocht door ging.”

Zijn voorsprong was nog ruim genoeg om de ritzege te pakken.. “Het was een mooie klim met een paar heel steile stukken, maar het was vrij tactisch met de tegenwind dus ik besloot tot het laatste moment met mijn aanval te wachten. Ik bekijk het nu per dag. Zaterdag zullen we zien of ik de trui kan verdedigen.”