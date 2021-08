Jordi Meeus trekt zich op aan bepaalde zaken na tweede top vijf in Burgos: "Dat is het positieve"

Opnieuw een top 5 voor Jordi Meeus in de Ronde van Burgos. Hij heeft ook zaken om zich aan op te trekken, al wil hij graag nog een betere uitslag neerzetten. In vergelijking met de vorige sprint ging hij een plekje achteruit, maar klinkt hij positiever.

In de eerste sprint in de Ronde van Burgos werd Meeus vierde, deze keer vijfde. "We hebben hard gewerkt om het tot een sprint te laten komen", zegt Meeus op de site van Bora-Hansgrohe. "De jongens deden het uitstekend. De lead-out was deze keer beter."

MOMENTUM VERLOREN

Tot daar verliep alles naar wens. "We bleven samen en ik was vrij optimistisch in de laatste kilometer. Maar dan moest het hectisch en moesten we een keertje uiteen gaan. Daar verloren we momentum. In een sprint is het altijd moeilijk om daarvan te herstellen en weer op volle snelheid te komen."

Conclusie: Meeus sprintte opnieuw naar een ereplaats. Daar doet hij het niet voor: onze landgenoot gaat voor winst. "Het was opnieuw niet genoeg, maar de benen zijn vrij goed. De snelheid is er, dat is het positieve."