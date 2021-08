Nog wat extra hulp voor Pogačar: UAE versterkt ploeg met klimmer van Movistar

Soler toonde zich bij Movistar als een goede meesterknecht bergop. Na het vertrek van enkele leiders hoopte Soler zelf door te breken als kopman, maar dat lukte niet helemaal. Zijn beste eindnotering in een grote ronde is zijn negende plaats in de Vuelta van 2019.

Soler staat bekend voor zijn onvoorspelbaar koersgedrag. Bij UAE keert hij mogelijk terug naar zijn vorige rol. "Ik kijk uit naar nieuwe avonturen en uitdagingen. Na zeven jaar bij Movistar is het daar een goed moment voor. Ik kom hier met het verlangen om hard te werken en te genieten van dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière", zegt de klimmer op de site van zijn volgende werkgever.

”I’m coming here with a lot of excitement and with desire to work hard and and enjoy this new chapter.”



✍️ We can confirm the signing of @solermarc93 on a two-year contract.



Welcome Marc!



📝> https://t.co/C5aKkoF9Xw#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/LTQoQS4xxc