Team Jumbo-Visma stuurt Dylan Groenewegen niet naar Polen, maar naar Denemarken

De maand augustus is begonnen en dat betekent dat het tijd is voor de Ronde van Polen. De renners van Team Jumbo-Visma gaan in de Poolse rittenkoers op jacht naar dagsuccessen.

Ploegleider Arthur van Dongen heeft een duidelijk raceplan voor ogen in Polen. "Wij denken dat er een aantal grote kansen zijn op een massasprint”, zegt hij op de website van het team. “We willen graag sprinten met David Dekker en Olav Kooij. Met Jos van Emden, Christoph Pfingsten en Pascal Eenkhoorn hebben we ervaring in de groep om een goede sprinttrein en lead-out te vormen. Nieuw in deze koers is de tijdrit die Jos normaal gezien goed moet liggen. George Bennett, Pascal Eenkhoorn en Antwan Tolhoek mogen voor dagsuccessen gaan in de heuvelritten."

Selectie Ronde van Polen (09/08-15/08)

David Dekker

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

George Bennett

Christoph Pfingsten

Antwan Tolhoek

Olav Kooij

Dylan Groenwegen is niet van de partij. Een dag na de start van de Ronde van Polen begint ook de Ronde van Denemarken. Het parcours kenmerkt zich door veel heuvelachtige kilometers met daarnaast ook kansen voor sprinters. Het klassement wordt op de laatste dag beslist met een tijdrit van 10,8 kilometer. Team Jumbo-Visma zal in Denemarken gebouwd zijn rondom Dylan Groenewegen en Mike Teunissen. Voor Edoardo Affini liggen er kansen in de tijdrit. Tim van Dijke en Rick Pluimers sluiten vanuit Jumbo-Visma Development Team aan.

Selectie Ronde van Denemarken (10/08-14/08)

Edoardo Affini

Dylan Groenewegen

Chris Harper

Timo Roosen

Mike Teunissen

Tim van Dijke

Rick Pluimers