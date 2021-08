🎥 Vader Sven Nys enorm trots op zoon Thibau na winst op Citadel van Namen

Thibau Nys heeft zondag, op de Citadel van Namen, de laatste etappe in de Ronde van Namen op zijn naam geschreven.

Jenno Berckmoes pakte de eindzege in de 73ste editie van de Ronde van Namen. Hij had 15 seconden voorsprong op Nys in het eindklassement.

Allez Thibau!! Final stage win for 🦁 @thibau_nys4 on the Citadelle de Namur. 🦁 @larsvanderhaar takes 4th. What a way to end our stage race season on the road 🔥🔥 #TourdeNamur https://t.co/SZ8IvY2GVc