Arctic Race of Norway kiest voor landgenoot als "viking van de dag" na de slotetappe

Israel Start-Up Nation kan tevreden zijn na de Arctic Race of Norway. Met onze landgenoot Ben Hermans won de ploeg namelijk het algemeen klassement van de Noorse rittenwedstrijd. Ook een andere landgenoot binnen Israel Start-Up Nation had na de laatste rit nog een leuke prijs te pakken.

Zo werd Tom Van Asbroeck na de slotrit verkozen tot "viking van de dag". De organisatie vond hem de beste ploegmaat in de laatste etappe van de rittenwedstrijd. Zo heeft Van Asbroeck veel werk verzet om Hermans aan eindwinst te helpen.

⚔️ The Viking of the day: Tom van Asbroeck 💪



He helped 🇧🇪 @hermansben to the win today along with @TeamIsraelSUN and is elected best teammate of the 4th stage!#ArcticRace pic.twitter.com/xa3wZM2pLv