Ben Hermans pakt eindzege in Arctic Race of Norway: "Ik mag blij zijn dat hij maar twee seconden terugpakt in plaats van vier seconden"

Ben Hermans heeft zondag een mooie eindoverwinning geboekt. Na een spannende slotrit werd onze landgenoot de uiteindelijke eindwinnaar van de Arctic Race of Norway. Een sterke prestatie van Hermans.

Toch kwam Ben Hermans in de slotrit nog met de schrik vrij. "Ik had het geluk aan mijn kant. Ik moest Eiking in de gaten houden voor het algemeen klassement, maar ik kon zijn sprint niet beantwoorden. Gelukkig pakt hij maar twee seconden terug in plaats van vier", aldus Hermans na de slotrit en staat te lezen bij Wielerflits.

Uiteindelijk pakte Ben Hermans toch de eindzege. "Ik was met niets minder tevreden geweest dan winst. Ik was voor de overwinning gekomen en ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken", laat Ben Hermans weten.