Duitse winst in massasprint in eerste rit van Ronde van Polen, twee Belgen in top tien

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 18:52 |







Foto: © photonews

Phil Bauhaus heeft de eerste rit van de Ronde van Polen gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Met 216 kilometer stond er een rit van Lublin naar Chelm op het programma. De 27-jarige Duitser Phil Bauhaus was in de massasprint de snelste, voor de Colombiaan Alvaro Hodeg en de Fransman Hugo Hofstetter derde. Edward Theuns sprintte naar de vierde plaats, Jonas Rickaert werd zevende. Bauhaus is ook de eerste leider. Door bonificaties heeft hij vier seconden voorsprong op Hodeg.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.