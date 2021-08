Ervaren Duitser kwam zwaar ten val in eerste etappe Ronde van Polen en brak daarbij zijn pols op meerdere plaatsen

Marcus Burghardt kwam ten val in de Ronde van Polen. Het werd al snel duidelijk dat de Duitse renner van BORA-Hansgrohe zijn Poolse rittenwedstrijd niet kon verder zetten. Nu is ook bekend wat de schade is bij Burghardt.

Zo heeft de ervaren Duitser zijn pols op meerdere plaatsen gebroken en ook ontwricht. "Ik onderging een eerste operatie onder volledige narcose in het plaatselijke ziekenhuis voor een meervoudige gebroken en ontwrichte pols. Morgen onderga ik een tweede operatie in Hamburg", aldus Burghardt op Twitter.

UPDATE CRASH TOUR OF POLAND:

I underwent a first full anesthesia operation in the local hospital for a multiple broken and dislocatet wrist. Tomorrow I'll undergo a 2nd operation in Hamburg.

I want to thank the staff that took care for me, my physio Marina and my team doc Ruben. pic.twitter.com/uFLzB9LNNZ