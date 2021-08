Knappe vierde plaats voor landgenoot in Ronde van Polen: "Misschien zat er meer in, maar de eerste twee jongens hadden een behoorlijke voorsprong"

Goede prestatie van Edward Theuns in de Ronde van Polen. Onze landgenoot probeerde zijn ding te doen in de massasprint van de eerste etappe en eindigde uiteindelijk op de vierde plaats.

Het was de eerste wedstrijd van Theuns na de Ronde van Frankrijk. "Misschien had een podiumplek er nog ingezeten als ik iets meer vooraan was gestart, maar het is de eerste wedstrijd terug na de Tour. Ik heb een week rust genomen en daarna wat getraind, dus het is altijd een beetje afwachten hoe de benen reageren", vertelde Theuns in een reactie bij zijn ploeg Trek-Segafredo.

"Ik ben best tevreden met de 4e plaats. Misschien had ik iets meer kunnen hebben, maar ik denk dat de eerste twee jongens op het einde een behoorlijke voorsprong hadden. Het is een goede start en ik hoop dat we de komende dagen een beter resultaat kunnen neerzetten", aldus onze landgenoot.