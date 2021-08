Dylan Groenewegen pakt eerste rit in Denemarken: "De hele dag koers gecontroleerd"

Dylan Groenewegen heeft de eerste rit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij klopte Mark Cavendish.

Groenewegen haalde het dinsdag in de Ronde van Denemarken met groot overwicht van Mark Cavendish. Het is de derde zege voor de Nederlander dit seizoen.

“We hebben de hele dag de controle gehad over de koers. We wisten dat de laatste plaatselijke omlopen erg hectisch zouden zijn. Gelukkig hielden we in de smalle straten het overzicht en uiteindelijk bleek dat we als ploeg flink wat power over hadden”, zei Groenewegen achteraf.

Het treintje van Jumbo Visma deed prima werk en dat kon Groenewegen netjes afwerken. “Mijn ploeggenoten hebben me in een ideale positie afgeleverd”, zei Groenewegen nog.