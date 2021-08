Fernando Gaviria sprint naar overwinning in de Ronde van Polen, Jonas Rickaert eerste landgenoot op zesde plaats

In de Ronde van Polen stond vandaag de derde etappe op het programma. De rit eindigde op een massasprint en daarin was Fernando Gaviria de snelste. De Colombiaan was sneller dan Olav Kooij en Phil Bauhaus.

Fernando Gaviria heeft eindelijk zijn gram gehaald in de Ronde van Polen. De Colombiaanse renner van UAE Team Emirates was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olav Kooij en de Duitser Phil Bauhaus. Jonas Rickaert was de eerste Belg in de top 10. De renner van Alpecin-Fenix eindigde op de zesde plaats. De leiderstrui blijft voor João Almeida, het Portugese goudhaantje van Deceuninck-Quick-Step.