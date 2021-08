Kritiek op vertrek van Sergeant en Frison: "Dit is geen beslissing in mijn belang"

Het gedwongen vertrek van Mark Sergeant en Herman Frison bij Lotto Soudal laat zijn sporen na. Manager John Lelangue geeft woordje uitleg.

In de wandelgangen wordt aardig gediscussieerd over het vertrek van Marc Sergeant en Herman Frison bij Lotto Soudal.

Manager John Lelangue probeert een en ander te kaderen. "Het is waar dat ze twintig jaar deel hebben uitgemaakt van de ploeg. Maar het is niet waar, wat ook wordt beweerd, dat ik de macht wil overnemen. Ik bén al de manager, ik hoef hun plaats niet in te nemen. Ik heb zo al werk genoeg”, zegt hij aan HLN.

Hun vertrek kadert in de verjonging die Lotto Soudal wil doorvoeren. “Dit is geen beslissing in mijn belang. Ze is genomen in overleg met de sponsors en de Raad van Bestuur. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar zo gauw ze was genomen heb ik ze op de hoogte gebracht. Er komen twee nieuwe jonge ploegleiders in hun plaats, ik ben nu op zoek", besluit Lelangue.