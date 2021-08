Tim Wellens tiende in Ronde van Polen: "Finish als deze is heel eerlijk"

Tim Wellens werd in de tweede etappe van de Ronde van Polen tiende, na winnaar Joao Almeida.

Op de steile slotklim verloor Tim Wellens 16 seconden op de ritwinnaar van Deceuninck-QuickStep. “Ik heb alles gegeven tot de finish, maar ik voelde mij nog niet geweldig”, reageert Wellens op de Twitterpagina van Lotto Soudal.

Dat gebeurde ondanks sterk ploegwerk van zijn teammates. “De ploeg zette mij in perfecte positie af aan de voet van de klim. We wisten dat het aan zou komen op dat laatste stuk. Ik begon in tweede positie en heb alles gegeven. Het werd een tiende plek.”

Wellens geeft toe dat hij nog niet in topvorm verkeert. “En een finish als deze is heel eerlijk. Ondanks dat ben ik blij met de steun die ik heb gekregen vandaag. Hopelijk kan ik de komende dagen nog wat verbeteren en iets laten zien”, besluit Wellens.