UAE Emirates haalt ongelofelijke lijst renners binnen: "Willen de beste ploeg ter wereld"

UAE Emirates verbaast met de komst van enkele toprenners om volgend seizoen voor hun ploeg te rijden.

Marc Soler, George Bennett, João Almeida, Pascal Ackermann, Alvaro Hodeg. Namen om u tegen te zeggen en volgend seizoen allemaal bij UAE Emirates aan de slag.

“We willen - met respect voor de concurrentie - de beste ploeg ter wereld worden. Misschien lukt dat al volgend jaar, anders doen we het over twee, drie of vier jaar”, zegt sportief manager Joxean Matxin.

Met Tadej Pogacar haalde UAE Emirates in het verleden een jong talent binnen, nu is de strategie anders. “Ik kan begrijpen dat ze bij de transfers van Almeida en Soler naar ons budget verwijzen, maar de filosofie van de ploeg is altijd geweest om te investeren in talent.”

Over de lonen wil Matxin alvast een fabeltje de wereld uit helpen. “Niemand krijgt bij ons het dubbele van wat hij elders kan verdienen. Wie presteert, zal een navenant salaris krijgen. Maar het gaat in die volgorde: eerst de sportieve prestatie, nadien de verloning. Dat is volgens mij een gezonde filosofie.”