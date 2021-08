Alles op Wout van Aert op het WK in eigen land: "Geen enkele manoeuvreerruimte, ik ga resoluut voor één kopman"

Een medaille pakken deed Wout van Aert al op de Spelen. Op het WK in eigen land mag hij dat opnieuw proberen, liefst nog eentje met een andere kleur. Van Aert is alvast de uitgesproken kopman voor België op het WK. Daar laat bondscoach Sven Vanthourenhout geen enkele twijfel over bestaan.

"Zonder namen te noemen kan ik nu al zeggen dat ik vijf certitudes heb", licht Vanthourenhout in HLN een tipje van de sluier over de WK-selectie. "De laatste drie plaatsen zullen laat worden ingevuld, op basis van wat ik zie in de Vuelta maar vooral in de Benelux Tour. Als ik dan toch een naam moet noemen: ik vind het heel jammer dat Brent Van Moer is uitgevallen. Hij was voor mij een certitude voor het WK."

Opvallend was dat de bondscoach in aanloop naar de Olympische Spelen niet twijfelde over zijn selectie, hoewel daar wel wat om te doen was. Hij bleef bijvoorbeeld achter Tiesj Benoot staan. "Ik heb heel veel aan Tiesj Benoot. Voor mij is hij de kapitein van de ploeg. Ik kan Tiesj drie, vier dingen zeggen en dan zijn die op het einde van de koers perfect uitgevoerd."

© photonews

Gaat Benoot dan mee naar het WK? "Laat ons zeggen dat hij een zeer goede kans maakt." Al moet het met het oog op dat WK toch vooral gaan over de kopman. Dat is Wout van Aert, toch? "Met Wout je gewoon dat je één van de topfavorieten in je ploeg hebt, een kandidaat-wereldkampioen. Dan is er geen plaats voor drie of vier kopmannen, ook niet voor twee. Ik ga resoluut voor één kopman."

(G)EEN RISICO

Gaat iedereen mee in dat verhaal? "Alle renners waarmee ik over het WK spreek, weten dat daar geen enkele manoeuvreerruimte is. Je kunt zeggen: dat is een risico. Maar voor mij is dat risico minder groot dan wanneer ik mijn kopman in twijfel zou trekken."

Gaat Wout van Aert dan ook inspraak krijgen in de WK-selectie? "Hij zal de lijst niet invulen, maar ik zal met hem wel een aantal namen overlopen. Als je zo'n coureur hebt, moet je daarnaar luisteren. Als er de komende weken nog een naam bij komt, zal Wout de eerste zijn om het te weten."