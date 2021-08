🎥 Bekijk het hachelijke moment dat Evenepoel beleefde alvorens hij met overmacht naar de overwinning reed

Op de oplopende stukken kreeg de overwinning van Remco Evenepoel vorm. Daar ging een hachelijk momentje wel aan vooraf: Evenepoel ging letterlijk uit de bocht, maar tot een zware valpartij kwam het gelukkig niet. Vervolgens knalde Evenepoel bergop iedereen uit het wiel.

Op iets meer dan dertig kilometer van de aankomst, hadden weinigen nog geld ingezet op een ritzege van Remco Evenepoel in Vejle. Onder druk gezet door Søren Kragh Andersen, was het voor Evenepoel alle zeilen bijzetten om de man voor hem in de afdaling te volgen.

Dan wil het al wel eens mislopen. En, jawel, in een bocht volgde Evenepoel niet de lijn van Kragh Andersen. Integendeel: Evenepoel knalde volledig rechtdoor. Een extra episode in het verhaal 'werken aan de stuurvaardigheid'. "Evenepoel heeft een probleem met zijn GPS", zo werd het onder andere verwoord op social media.

Blijkbaar was in die bocht wel de ruimte om breed te gaan zonder averij op te lopen. Bij het volgende beeld dat we van Evenepoel kregen, zat hij alweer in tweede positie in de achtervolgende groep, op amper twintig seconden van de leiders. Evenepoel zou nadien volledig onder stoom komen en met anderhalve minuut voorsprong naar de ritzege - en de leiding in het klassement - soleren.