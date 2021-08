Israel Start-Up Nation heeft selectie rond voor Vuelta en neemt Sep Vanmarcke mee naar de grote ronde

Israel Start-Up Nation lijkt het in de Vuelta vooral in de ontsnappingen te willen doen. Een renner voor het algemeen klassement nemen ze niet mee en ook voor de massasprints lijken ze niet echt over een renner te beschikken.

De ploeg bestaat dus vooral uit vrijbuiters. De meest bekende naam, is die van Sep Vanmarcke. Ook Sebastian Berwick, Alexander Cataford, Davide Cimolai, Itamar Einhorn, Mads Würtz Schmidt, James Piccoli en Guy Niv zijn van de partij.

Here it is:

ISN’s line-up for the Vuelta a España!



-Einhorn makes Grand Tour debut

-Niv races second Grand Tour this season

-ISN hunts for stage wins



Read more about the squad: https://t.co/lMpO8Lh5Hr #YallaISN Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21 pic.twitter.com/o1ccqeKa3B