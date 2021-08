Jens Keukeleire gaat de Vuelta rijden met de nummer 3 van vorig jaar als zijn kopman

Met Jens Keukeleire kan er een Belg toegevoegd worden aan het lijstje Vuelta-deelnemers. Zijn kopman is een renner die er vorig jaar succes kende: Hugh Carthy. De Brit eindigde toen als derde op het podium, zijn beste resultaat tot dusver in een grote ronde.

Ook bij EF Education-Nippo hebben ze hun huiswerk voor de Vuelta dus af. Geen Rigoberto Urán in de selectie, wel Hugh Carthy als uitgesproken kopman. Na zijn ritwinst in de Ronde van Burgos lijkt Carthy klaar om opnieuw voor een podiumplek te gaan. Eerder dit jaar finishte Carthy achtste in de Giro.

WERKEN OP HET VLAKKE

Ook Jens Keukeleire gaat mee naar de Vuelta. Hij zal zijn ploeg vooral op het vlakke een nuttige dienst moeten bewijzen. De Amerikaan Lawson Craddock, de Nieuw-Zeelander Tom Scully en de Deen Magnus Cort zullen een soortgelijke taak meekrijgen.

Voorts zit er met Simon Carr nog een landgenoot van Carthy in de selectie. EF Education-Nippo neemt tevens twee Colombianen mee naar de Vuelta: Jonathan Caicedo en Diego Camargo.