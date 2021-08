Leider Almeida laat Deceuninck-Quick.Step ook opnieuw juichen in Ronde van Polen

Een gloriedag voor Deceuninck-Quick.Step. Wat Evenepoel elders lukte, deed Almeida in Polen: winnen. Almeida deed het dan ook nog eens in de leiderstrui. Het zien er nu dus nog beter uit voor de Portugees in Polen. In de Ronde van Denemarken ging de ritzege eerder op de dag naar Remco Evenepoel.

Op de vierde dag doken ze in de Ronde van Polen de bergen in, met een lastige aankomst op Bukovina Resort. De ontsnapping van de dag zag zijn voorsprong slinken met de heuvelachtige finale in het vizier. Op vijf kilometer van de aankomst was de laatste vluchter gegrepen en begon Ineos tempo te maken.

Op de slotklim ging de beslissing vallen over ritwinst. In de voorlaatste kilometer nam Mikkel Honoré van Deceuninck-Quick.Step een aantal lengten op de andere renners in de groep der favorieten. De Deen bleef uiteraard het volle pond geven.

WINT DE ENE VAN DQS NIET, DAN WEL DE ANDERE

Honoré werd gegrepen op een tweehonderdtal meter van de streep, maar nadien nam zijn ploegmaat João Almeida over. In zijn gele leiderstrui pakte Almeida al zijn tweede ritzege in deze Ronde van Polen.