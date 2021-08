OFFICIEEL: Alpecin-Fenix haalt 23-jarige Italiaan van Lotto Soudal in huis

Lotto wil inzetten op de jeugd, maar dan moet het zijn youngsters wel kunnen houden. Alpecin-Fenix heeft de 23-jarige Italiaan Stefano Oldani vastgelegd voor volgend seizoen. Oldani tekende een contract bij zijn nieuwe ploeg tot 2023.

"Ik ben blij dat ik volgend jaar naar Alpecin-Fenix kom", zegt Oldani op de Facebookpagina van zijn volgende werkgever. "Ik geloof dat het een echt goede ploeg is die elk jaar nog beter wordt. Het is de juiste ploeg om mij te helpen om beter te worden. Ik hou in het bijzonder van hun ambities en winnaarsmentaliteit, die ligt me heel goed. Dat motiveert me."

Oldani slaat dus een nieuwe weg in en verlaat de ene Belgische ploeg voor de andere. "Ik kijk er naar uit om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière te beginnen, om de jongens te ontmoeten en te beginnen samenwerken", blikt hij vooruit op zijn periode bij de ploeg van Mathieu van der Poel.

Lotto gaf Oldani vanaf 2020 de kans om te presteren op WorldTour-niveau en vooral dit jaar heeft hij zijn potentieel al meerdere keren laten zien. Oldani werd zesde in een rit in de Ronde van het Baskenland, reed drie keer top tien in de Giro (met een vierde plaats als beste resultaat) en finishte onlangs nog als tweede in de Ronde van Castilla Leon.