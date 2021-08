Ontgoocheling en respect voor de genomen beslissingen bij Trek in dopingzaak Katie Compton

Katie Compton stopt met koersen nadat ze voor vier jaar geschorst werd voor dopinggebruik. Bij Trek is het nieuws ook ingeslagen als een bom. Trek is immers al jarenlang sponsor van de Amerikaanse veldrijdster. Dit is echter niet de beste reclame.

Nagenoeg haar hele carrière heeft Compton op Trek-fietsen gereden. Nu is een abrupt einde gekomen aan haar loopbaan nadat ze positief testte op het gebruik van anabole steroïden. Trek gaf bij Cyclingnews een korte reactie het afscheid van Compton en de schorsing die USADA haar oplegt. FAIR PROCES "We zijn op de hoogte gebracht van Katie's positieve test en zijn er ontgoocheld door", laat Eric Bjorling, brand manager bij Trek Bikes, weten. "We vertrouwen er op dat het proces fair was en we respecteren de beslissing van USADA en de beslissing van Katie om haar carrière te beëindigen." Hoewel dit uiteraard niet het soort aandacht is dat Trek wil genereren, volgt er verder geen sneer naar Compton. "We wensen haar het beste voor de toekomst", klinkt het.